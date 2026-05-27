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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Semtech Corp.(SMTC-US)EPS預估上修至2.65元，預估目標價為200.00元

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Semtech Corp.(SMTC-US)做出2027年EPS預估：中位數由2.23元上修至2.65元，其中最高估值2.85元，最低估值2.45元，預估目標價為200.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年
最高值2.85(2.5)69
最低值2.45(2.12)2.994
平均值2.66(2.23)3.895.95
中位數2.65(2.23)3.74.9

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年
最高值14.38億21.84億29.84億
最低值12.38億13.52億17.85億
平均值13.57億16.57億22.85億
中位數13.59億16.41億20.92億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS1.920.96-17.03-2.26-0.46
營業收入7.41億7.57億8.69億9.09億10.50億

詳細資訊請看美股內頁：
Semtech Corp.(SMTC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSMTC

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