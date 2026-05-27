鉅亨速報 - Factset 最新調查：Semtech Corp.(SMTC-US)EPS預估上修至2.65元，預估目標價為200.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Semtech Corp.(SMTC-US)做出2027年EPS預估：中位數由2.23元上修至2.65元，其中最高估值2.85元，最低估值2.45元，預估目標價為200.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.85(2.5)
|6
|9
|最低值
|2.45(2.12)
|2.99
|4
|平均值
|2.66(2.23)
|3.89
|5.95
|中位數
|2.65(2.23)
|3.7
|4.9
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|14.38億
|21.84億
|29.84億
|最低值
|12.38億
|13.52億
|17.85億
|平均值
|13.57億
|16.57億
|22.85億
|中位數
|13.59億
|16.41億
|20.92億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|1.92
|0.96
|-17.03
|-2.26
|-0.46
|營業收入
|7.41億
|7.57億
|8.69億
|9.09億
|10.50億
詳細資訊請看美股內頁：
Semtech Corp.(SMTC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- AI 產值噴發，你的布局跟上了嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Semtech Corp.SMTC-US的目標價調升至152.5元，幅度約12.96%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Semtech Corp.SMTC-US的目標價調升至135元，幅度約12.5%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Semtech Corp.SMTC-US的目標價調升至115元，幅度約4.55%
- 晶片股最強贏家突轉弱 壓力集中最熱標的
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇