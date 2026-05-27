鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Permian Resources Corp - Class A(PR-US)EPS預估上修至1.69元，預估目標價為26.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Permian Resources Corp - Class A(PR-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.63元上修至1.69元，其中最高估值2.01元，最低估值1.4元，預估目標價為26.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.01(2.01)2.572.742.8
最低值1.4(1.29)1.461.82.1
平均值1.7(1.66)2.12.122.45
中位數1.69(1.63)2.122.12.45

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值66.93億71.09億69.49億63.12億
最低值59.34億55.67億59.48億58.76億
平均值63.23億65.69億66.03億60.94億
中位數63.42億66.32億67.01億60.94億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.461.611.241.451.28
營業收入10.30億21.31億31.21億50.01億50.65億

詳細資訊請看美股內頁：
Permian Resources Corp - Class A(PR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPR

相關行情

台股首頁我要存股
Permian Resources Corp - Class A19.65+0.10%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty