鉅亨速報 - Factset 最新調查：Permian Resources Corp - Class A(PR-US)EPS預估上修至1.69元，預估目標價為26.00元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Permian Resources Corp - Class A(PR-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.63元上修至1.69元，其中最高估值2.01元，最低估值1.4元，預估目標價為26.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.01(2.01)
|2.57
|2.74
|2.8
|最低值
|1.4(1.29)
|1.46
|1.8
|2.1
|平均值
|1.7(1.66)
|2.1
|2.12
|2.45
|中位數
|1.69(1.63)
|2.12
|2.1
|2.45
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|66.93億
|71.09億
|69.49億
|63.12億
|最低值
|59.34億
|55.67億
|59.48億
|58.76億
|平均值
|63.23億
|65.69億
|66.03億
|60.94億
|中位數
|63.42億
|66.32億
|67.01億
|60.94億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.46
|1.61
|1.24
|1.45
|1.28
|營業收入
|10.30億
|21.31億
|31.21億
|50.01億
|50.65億
詳細資訊請看美股內頁：
Permian Resources Corp - Class A(PR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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