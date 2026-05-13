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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Permian Resources Corp - Class A(PR-US)EPS預估下修至1.77元，預估目標價為25.00元

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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Permian Resources Corp - Class A(PR-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.84元下修至1.77元，其中最高估值2.08元，最低估值1.29元，預估目標價為25.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.08(2.21)2.422.742.8
最低值1.29(1.29)1.461.542.1
平均值1.74(1.82)2.062.122.45
中位數1.77(1.84)2.062.132.45

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值66.93億70.06億70.45億63.12億
最低值57.45億55.67億59.48億58.76億
平均值62.53億65.27億66.20億60.94億
中位數62.13億64.86億67.01億60.94億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.461.611.241.451.28
營業收入10.30億21.31億31.21億50.01億50.65億

詳細資訊請看美股內頁：
Permian Resources Corp - Class A(PR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPR

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