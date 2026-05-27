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盤中速報 - Crowdstrike控股(CRWD-US)大跌5.43%，報635.1美元

鉅亨網新聞中心

Crowdstrike控股(CRWD-US)截至台北時間27日21:30股價下跌36.45美元，報635.10美元，跌幅5.43%，成交量260,254（股），盤中最高價641.50美元、最低價635.10美元。

美股指數盤中表現

Crowdstrike控股(CRWD-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+8.86%
  • 近 1 月：+49.86%
  • 近 3 月：+76.21%
  • 近 6 月：+33.9%
  • 今年以來：+43.26%

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美股美股盤中盤中速報Crowdstrike控股

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費城半導體12625.24-1.95%
Crowdstrike控股646.7-3.70%

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