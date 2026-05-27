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鉅亨速報 - Factset 最新調查：布里克斯摩爾房地產集團(BRX-US)EPS預估上修至1.17元，預估目標價為33.00元

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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對布里克斯摩爾房地產集團(BRX-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.1元上修至1.17元，其中最高估值1.21元，最低估值1.01元，預估目標價為33.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.21(1.21)1.191.331.41
最低值1.01(1)1.011.061.05
平均值1.13(1.1)1.111.211.23
中位數1.17(1.1)1.131.231.23

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值14.56億15.43億16.31億17.16億
最低值14.08億14.66億15.18億16.25億
平均值14.30億14.98億15.73億16.70億
中位數14.29億14.91億15.86億16.70億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.901.171.011.111.25
營業收入11.52億12.18億12.45億12.85億13.72億

詳細資訊請看美股內頁：
布里克斯摩爾房地產集團(BRX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBRX

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