鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-26 12:26

潤泰集團總裁尹衍樑今 (26) 日清晨辭世，享壽 76 歲，尹衍樑自接掌潤泰集團以來，以卓越的遠見與開拓精神，將集團業務由紡織大廠成功轉型並擴展至營建住宅等，而潤泰 (9945-TW) 以建築工法著稱，最佳代表作就是松濤苑，實價登錄顯示，松濤苑 2013 年完工至今共有 13 筆交易紀錄，將所有交易拆算車位後，房屋交易單價都突破 250 萬元。

松濤苑社區最高單價為六樓戶每坪 270 萬元，也是中正區最高單價，使松濤苑成為中正區最頂級的豪宅。而總價最高的戶別則是頂樓戶 443 坪，總價 8.7 億，由潤泰總裁尹衍樑尹家自有自住。

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台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，松濤苑緊鄰占地約 8.2 公頃的植物園，坐享「台北市都市之肺」，遼闊的綠蔭景觀視野，猶如社區後花園；整體規劃雖非走高樓豪宅路線，不過強調制震及防災功能，不僅有獨立供電系統，可以在跳電時持續供電，還有防災避難室等規劃，尤其豪宅位置近博愛特區一帶，區段的治安森嚴程度突出，皆為豪宅頂規。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，「松濤苑」的基地面積超過 1200 坪，前身為台灣銀行宿舍土地，2008 年台灣銀行標售土地時，被潤泰集團以 19.8 億元取得，換算土地單價約 159 萬元，以台北市中心的大面積精華地來說，購地成本可說是相當划算。

松濤苑總戶數為 20 戶，觀察實價登錄交易，僅 2 樓有轉售紀錄，其餘還有少數樓層尚未出售，其中 5 樓、10 樓都尚未出現交易，目前售屋網上 9 樓戶以 4.29 億掛售，單價約 251.7 萬元，該戶註明爲開放格局，仍為毛胚屋，原屋主尚未裝潢入住。

張旭嵐指出，松濤苑坪數大總價高，最低門檻要 4、5 億元，從開賣至今就幾乎以一年一戶的方式尋找有緣人，如今頂級豪宅推陳出新，選擇多元，不過以其地段位置和整體規劃仍有其代表性，因此比較吸引低調企業家族或富豪的目光。