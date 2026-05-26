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鉅亨速報 - Factset 最新調查：依歐格資源(EOG-US)EPS預估上修至16.66元，預估目標價為160.00元

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根據FactSet最新調查，共30位分析師，對依歐格資源(EOG-US)做出2026年EPS預估：中位數由16.39元上修至16.66元，其中最高估值20.2元，最低估值9.48元，預估目標價為160.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值20.2(19.74)19.2319.3118.01
最低值9.48(9.48)10.4312.214.41
平均值16.68(16.53)14.6314.7816.47
中位數16.66(16.39)14.4614.417

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值341.40億294.43億293.31億279.51億
最低值227.61億244.68億261.79億279.51億
平均值291.31億272.65億274.30億279.51億
中位數297.26億272.37億269.22億279.51億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS7.9913.2213.0011.259.12
營業收入197.77億296.10億232.73億234.78億226.54億

詳細資訊請看美股內頁：
依歐格資源(EOG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSEOG

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