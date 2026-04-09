鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-04-09 18:46

機能布料廠竣邦 - KY(4442-TW) 今 (9) 日公告 3 月營收 1.65 億元，月增 3.1%，年減 9.8%；第一季營收 4.37 億元，創歷年同期新高水準，年增 6.6%。展望第二季，竣邦表示，新專案預計於第二季起陸續放量，進一步推升營運動能。

竣邦表示，近期中東地緣政治影響原料價格波動，目前公司在備料仍保持健康水位，短期訂單供貨不受外部變數干擾，仍看好全球運動與戶外活動需求持續成長，品牌客戶因應賽事的訂單需求持續增強，訂單能見度維持穩定水準。

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竣邦第一季營收創歷年同期新高，主要受惠戶外領域主力客戶訂單出貨暢旺，加上全球運動休閒風潮持續發酵，帶動旗下運動領域高階機能布料訂單；第一季戶外、運動領域營收占比分別為 24%、45%。

此外，竣邦除了既有客戶的訂單規模穩定擴張外，更積極落實新客戶與多元領域的拓展策略，不僅在日本市場成效逐步打開，亦於工裝、袋材等新領域成功取得多家新品牌客戶青睞，為後續營運成長奠定良好基礎。