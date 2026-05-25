鉅亨網記者張韶雯 台北
適逢臺銀 127 周年行慶，臺銀日前主辦貴金屬 RWA 代幣化論壇，近百金融同步深入探討貴金屬真實世界資產代幣化的發展趨勢，與會人士認為，黃金代幣化可作為資產代幣化的重要起點，不過後續推動仍有賴監理框架、資產保管機制法遵制度及技術治理等的持續整合。
臺銀董事長凌忠嫄指出，貴金屬為特色業務，將持續推動黃金等真實資產代幣化，在兼顧風險管理與法令遵循下，提升資產配置彈性與交易效率。與會專家普遍認為，黃金代幣化可作為資產代幣化的重要起點，不過後續推動仍有賴監理框架、資產保管機制法遵制度及技術治理等三大面向的持續整合。
論壇邀請三位專家學者從國際趨勢、金融實務及法制面向進行探討。專家指出，區塊鏈技術正為傳統黃金市場帶來結構性轉變，突破儲存、流動性與交易成本等限制，使黃金轉型為可程式化、可組合的數位基礎資產。從金融機構角度來看，黃金 RWA 代幣化將重塑銀行營運模式，透過導入鏈上報價、原子交割與即時結算，能有效降低跨機構對帳成本與交易風險。銀行角色也將從傳統中介，轉向鏈上基礎設施的參與者與信任提供者。
在法制層面，RWA 代幣化的核心在於資產移轉機制的轉型，將所有權憑證由傳統帳簿記錄轉為區塊鏈分散式帳本記載。因此，制度設計須審慎釐清物權交付要件、虛擬資產法律定位及監理範圍，以確保交易合法性與權利真實性。
下半場座談由台銀貴金屬部經理楊天立主持，聚焦黃金代幣與虛擬資產發展及金融機構因應策略，並探討黃金代幣與傳統市場、美元穩定幣間的競合關係。論壇最後透過即時提問互動熱絡。台銀在貴金屬 RWA 代幣化進程中秉持先行者信念，本次跨領域對話為台灣未來推動黃金代幣化業務與制度化發展提供了重要參考。
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