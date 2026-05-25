鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-25 18:29

適逢臺銀 127 周年行慶，臺銀日前主辦貴金屬 RWA 代幣化論壇，近百金融同步深入探討貴金屬真實世界資產代幣化的發展趨勢，與會人士認為，黃金代幣化可作為資產代幣化的重要起點，不過後續推動仍有賴監理框架、資產保管機制法遵制度及技術治理等的持續整合。

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論壇邀請三位專家學者從國際趨勢、金融實務及法制面向進行探討。專家指出，區塊鏈技術正為傳統黃金市場帶來結構性轉變，突破儲存、流動性與交易成本等限制，使黃金轉型為可程式化、可組合的數位基礎資產。從金融機構角度來看，黃金 RWA 代幣化將重塑銀行營運模式，透過導入鏈上報價、原子交割與即時結算，能有效降低跨機構對帳成本與交易風險。銀行角色也將從傳統中介，轉向鏈上基礎設施的參與者與信任提供者。

在法制層面，RWA 代幣化的核心在於資產移轉機制的轉型，將所有權憑證由傳統帳簿記錄轉為區塊鏈分散式帳本記載。因此，制度設計須審慎釐清物權交付要件、虛擬資產法律定位及監理範圍，以確保交易合法性與權利真實性。