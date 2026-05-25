大研生醫IPO來首度實施庫股屆滿執行率59% 平均買回價18.48元
鉅亨網記者張欽發 台北
保健食品廠商大研生醫 (7780-TW) 上市掛牌以來首度執行以買回庫藏股護盤，在今 (25) 日屆滿 2 個月執行期，原擬在每股 33.8 元以下買回 7500 張護盤，用於轉讓給員工，今天執行屆滿實際買回 4460 張，執行爲 59.46%，平均買回價格爲每股 18.48 元。
這是大研生醫在 2025 年 9 月 9 日上市以來首次執行買回自家股票護盤。
大研生醫 2026 年第一 季營收 4.64 億元，毛利率爲 60.09%，季減 1.07 個百分點，年減 6.53 個百分點，稅後純益爲 1.04 億元，每股純益 0.13 元。
大研生醫股價表現上，大研生醫在執行買回庫藏股前一日收盤價爲 18.2 元，今天收盤價報 18.15 元。
大研生醫在產品方面，今年大研生醫跨足醫美級保養領域推出的「外泌體保濕修護精華」，以及納豆紅麴 Q10 等新品上市，同時，在國際市場布局方面，日本市場以自營官網及 Amazon 平台為主要銷售動能，核心產品高濃度魚油產品。
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