鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-25 18:48

保健食品廠商大研生醫 (7780-TW) 今 (25) 日董事會決議，將自明 (26) 日起兩個內執行買回庫藏股，將在每股 33.8 元以下買回 7500 張護盤，將用於轉讓給員工，這是大研生醫在 2025 年 9 月 9 日上市以來首次執行買回自家股票護盤。

大研生醫 2025 年營收達 18.9 億元，毛利率 63.62%，年增 0.77 個百分點，稅後純益 3.38 億元，年增 2.17 倍，每股純益 0.51 元。

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延續去年的強勁力道，大研生醫 2026 年今年 1-2 月營收達 2.74 億元，年增 36.96%，公司表示，業績增長主要受惠於台灣市場穩健成長，以及新品策略與國際布局同步推進，展現營運持續向上的成長力道。產品方面，大研生醫跨足醫美級保養領域推出的「外泌體保濕修護精華」，以及納豆紅麴 Q10 等新品上市後市場反應良好，為整體營收帶來正向貢獻。