鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-24 11:34

台股上周來漲點達 1095 點，成功站上 4 萬 2 關卡，距離歷史高點 42408.66 點僅 140 點，主要買盤仍來自內資。繼超微 (MAD-US) 董事長暨執行長蘇姿丰來台固椿後，輝達執行長黃仁勳也提前於 23 日下午抵台，有望再掀新一波 AI 投資浪潮，相關題材受到期待；但聯準會新主席上任，未來的利率決策恐讓市場有各種解讀，並造成台股高檔換手的震盪力道仍大，考驗投資人的耐心。

台股上周一度回檔但隨後又大漲，顯示換手買盤強勁，投信連 5 買，但外資連 2 周賣超，台股交易員認為，隨著黃仁勳較市場原先預期提前來台，更強調下半年「台灣供應鏈會很忙」，為市場持續注入信心，有助短線行情再挑戰前波歷史高位。

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上周外資續賣台股 186 億元，呈現連 2 周賣超，主要賣超第一金達 28.5 萬張，聯電 9.8 萬張，元大台灣 50 近 8.5 萬張，主動統一升級 50 達 7 萬張，旺宏和台泥均逾 5 萬張，中鋼和凱基金也超過 4 萬張。

除了台股本身的基本面，市場仍四伏著通膨潛在的壓力，美伊談判的高度不確定性令國際油價走勢難以預測，而聯準會再度升息風險升溫。

元大投顧認為，隨著 Computex Taipei(台北國際電腦展) 6 月 2 日登場，黃仁勳 1 日舉行開幕演講，並在台北舉辦 GTCTaipei 大會，相信一連串的 AI 盛宴將有助台股再攀高峰。

永豐投顧從技術面觀察，均線維持多頭排列，周線於周四將近觸碰月線前就強力反轉，中期上升趨勢未遭破壞，唯指數和季線乖離仍大，因此上攻需帶量，或是橫盤整理較為可能。