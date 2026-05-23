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鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過20.2億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格74,662.02美元，24小時漲跌幅-3.30%；以太幣(ETH)現報價格2,028.32美元，24小時漲跌幅-4.36%。

亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達20.2億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達10.44億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.14億美元。

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DEGO(DEGO)24小時漲幅50.9%。

24小時跌幅：GMT(GMT)24小時跌幅18.1%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%。


近一週漲幅：ATA(ATA)近一週漲幅36.1%；Prometeus(PROM)近一週漲幅34.6%；系統幣(SYS)近一週漲幅31.9%。

近一週跌幅：Bonfida(FIDA)近一週跌幅141%；大零幣(ZEC)近一週跌幅29.9%；DODO(DODO)近一週跌幅29.4%。

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