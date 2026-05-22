鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過19.16億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2026-05-22 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DEGO(DEGO)24小時漲幅50.9%。

24小時跌幅：Bonfida(FIDA)24小時跌幅43.7%；NEAR(NEAR)24小時跌幅28.6%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%。

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近一週漲幅：ATA(ATA)近一週漲幅37.1%；Prometeus(PROM)近一週漲幅32.6%；Enzyme(MLN)近一週漲幅30.2%。