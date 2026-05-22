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鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過19.16億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

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指標幣種：比特幣(BTC)現報價格77,207.49美元，24小時漲跌幅-0.93%；以太幣(ETH)現報價格2,120.39美元，24小時漲跌幅-0.86%。

亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達19.16億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達7.96億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達4.74億美元。

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DEGO(DEGO)24小時漲幅50.9%。

24小時跌幅：Bonfida(FIDA)24小時跌幅43.7%；NEAR(NEAR)24小時跌幅28.6%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%。


近一週漲幅：ATA(ATA)近一週漲幅37.1%；Prometeus(PROM)近一週漲幅32.6%；Enzyme(MLN)近一週漲幅30.2%。

近一週跌幅：Bonfida(FIDA)近一週跌幅132%；大零幣(ZEC)近一週跌幅28.8%；DODO(DODO)近一週跌幅26.3%。

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