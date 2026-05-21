鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過20.42億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
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指標幣種：比特幣(BTC)現報價格77,932.66美元，24小時漲跌幅+0.66%；以太幣(ETH)現報價格2,138.31美元，24小時漲跌幅+0.42%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達20.42億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達8.64億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達4.06億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DEGO(DEGO)24小時漲幅50.9%。
24小時跌幅：JITO(JTO)24小時跌幅17.2%；BounceBit(BB)24小時跌幅14.7%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%。
近一週漲幅：ATA(ATA)近一週漲幅38.1%；Prometeus(PROM)近一週漲幅36.7%；系統幣(SYS)近一週漲幅34.4%。
近一週跌幅：Bonfida(FIDA)近一週跌幅87.7%；大零幣(ZEC)近一週跌幅20.1%；Dymension(DYM)近一週跌幅8.68%。
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