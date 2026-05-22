「開心鬼」喜劇教父黃百鳴內線交易罪名成立 套現4.86億港元

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-05-22 20:10

香港藝人、天馬影視（現已更名為「傳遞娛樂有限公司」）前主席黃百鳴，涉及在「天馬影視」內線交易，案件 22 日（周五）在香港東區裁判法院判決。

「開心鬼」喜劇教父黃百鳴。（圖：大公文匯）

據《澎湃新聞》報導，裁判官高偉雄認為，黃百鳴作為多家上市公司主席，必定謹慎處理有關事宜，理應不會在通訊中向人表示可在某價位購入其公司的股票，斥其解釋「既荒謬，又牽強」，完全不能令人信服。因此，高偉雄拒絕接納其證供，判定黃百鳴指使或促使他人內線交易的罪名成立。

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2025 年 2 月 27 日，香港證券及期貨事務監察委員會稱，對黃百鳴展開刑事法律程序，指其就傳遞娛樂有限公司（前稱「天馬影視文化控股有限公司」）的股份進行內線交易。

香港證監會表示，在 2017 年 8 月 25 日至 2017 年 10 月 17 日期間，黃百鳴涉嫌慫使或促致另一名人士進行天馬影視的股份交易，而他當時為該影視公司主席兼控股股東，掌握內線消息。香港證監會說，內線交易構成違反《證券及期貨條例》第 291 條的罪行。

當時控方代表、資深大律師陳政龍稱，黃百鳴在收到 1,000 萬港元誠意金之後，開始指示胞妹買入天馬影視股票。2017 年 8 月至 10 月期間向胞妹提供 4 張支票，共計 200 萬港元，隨後胞妹開始買入天馬影視股票。

從股價上來看，在 2017 年 8 月 25 日至 10 月 17 日期間，股價累計漲幅達 51.93%。而在 2017 年 10 月 17 日，其股價單日飆漲 47.06%。

就在股價大漲之後，2017 年 10 月 25 日，天馬影視稱，黃百鳴及其一致行動人以 4.86 億港元的價格，將其持有的 58.71% 股權轉讓給富力地產創始人張力的兒子張量。公告發布後次日（2017 年 10 月 26 日）天馬影視股價大漲 12.5%。

黃百鳴出生於 1946 年 4 月，是香港導演、監製、編劇、演員，他從影多年，參與電影超過 100 部，包括喜劇《最佳拍檔》、《開心鬼》、《家有喜事》，動作片《葉問》，以及《賞金獵人》、《反貪風暴 2》等。