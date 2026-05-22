鉅亨速報 - Factset 最新調查：Barnes Group Inc.(B-US)EPS預估上修至3.95元，預估目標價為59.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Barnes Group Inc.(B-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.89元上修至3.95元，其中最高估值4.31元，最低估值3.27元，預估目標價為59.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.31(4.31)
|5.23
|6.03
|6.22
|最低值
|3.27(3.27)
|3.65
|3.35
|2.8
|平均值
|3.83(3.81)
|4.37
|4.69
|4.68
|中位數
|3.95(3.89)
|4.31
|4.85
|5.21
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|255.85億
|313.63億
|299.70億
|349.37億
|最低值
|203.92億
|214.53億
|223.02億
|193.90億
|平均值
|228.30億
|258.54億
|257.67億
|265.83億
|中位數
|229.12億
|249.44億
|256.48億
|254.21億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.14
|0.24
|0.72
|1.22
|2.93
|營業收入
|119.37億
|110.54億
|113.78億
|129.22億
|168.57億
詳細資訊請看美股內頁：
Barnes Group Inc.(B-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 6/24論壇專家解析AI熱潮下的銅價機會
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Barnes Group Inc.(B-US)EPS預估上修至3.84元，預估目標價為60.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Barnes Group Inc.(B-US)EPS預估下修至3.56元，預估目標價為60.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Barnes Group Inc.(B-US)EPS預估上修至3.7元，預估目標價為60.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Full Truck Alliance Co Ltd - ADR(YMM-US)EPS預估上修至0.7元，預估目標價為12.96元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇