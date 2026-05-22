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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Barnes Group Inc.(B-US)EPS預估上修至3.95元，預估目標價為59.00元

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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Barnes Group Inc.(B-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.89元上修至3.95元，其中最高估值4.31元，最低估值3.27元，預估目標價為59.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.31(4.31)5.236.036.22
最低值3.27(3.27)3.653.352.8
平均值3.83(3.81)4.374.694.68
中位數3.95(3.89)4.314.855.21

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值255.85億313.63億299.70億349.37億
最低值203.92億214.53億223.02億193.90億
平均值228.30億258.54億257.67億265.83億
中位數229.12億249.44億256.48億254.21億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.140.240.721.222.93
營業收入119.37億110.54億113.78億129.22億168.57億

詳細資訊請看美股內頁：
Barnes Group Inc.(B-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSB

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Barnes Group Inc.40.38-2.18%

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