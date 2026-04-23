鉅亨速報 - Factset 最新調查：Barnes Group Inc.(B-US)EPS預估下修至3.56元，預估目標價為60.00元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Barnes Group Inc.(B-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.7元下修至3.56元，其中最高估值4元，最低估值3.14元，預估目標價為60.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4(4)
|4.57
|6.03
|6.22
|最低值
|3.14(3.14)
|3.56
|3.29
|2.68
|平均值
|3.6(3.62)
|4.06
|4.58
|4.46
|中位數
|3.56(3.7)
|4.1
|4.63
|4.49
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|255.46億
|333.73億
|299.70億
|349.37億
|最低值
|201.23億
|224.41億
|220.92億
|191.96億
|平均值
|228.26億
|263.15億
|256.00億
|265.18億
|中位數
|225.13億
|254.61億
|258.14億
|254.21億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.14
|0.24
|0.72
|1.22
|2.93
|營業收入
|119.37億
|110.54億
|113.78億
|129.22億
|168.57億
詳細資訊請看美股內頁：
Barnes Group Inc.(B-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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