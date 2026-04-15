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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Barnes Group Inc.(B-US)EPS預估上修至3.7元，預估目標價為60.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Barnes Group Inc.(B-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.62元上修至3.7元，其中最高估值4元，最低估值3.14元，預估目標價為60.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4(4)4.825.426.33
最低值3.14(3.14)3.63.292.89
平均值3.64(3.63)4.124.524.53
中位數3.7(3.62)4.14.594.59

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值262.97億333.73億299.41億348.92億
最低值201.23億219.92億214.00億214.66億
平均值229.21億261.55億255.01億273.76億
中位數227.60億254.55億258.13億257.71億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.140.240.721.222.93
營業收入119.37億110.54億113.78億129.22億168.57億

詳細資訊請看美股內頁：
Barnes Group Inc.(B-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSB

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