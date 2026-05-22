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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對健策(3653-TW)做出2026年EPS預估：中位數由59.61元下修至57.77元，其中最高估值70.5元，最低估值52.09元，預估目標價為4920元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|70.5(70.5)
|143.16
|221.01
|最低值
|52.09(53.96)
|106.78
|142.38
|平均值
|59.33(61.29)
|121.01
|191.02
|中位數
|57.77(59.61)
|117.18
|204.29
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|32,662,000
|60,500,000
|91,433,640
|最低值
|27,335,000
|46,281,000
|63,192,000
|平均值
|29,314,380
|52,982,930
|78,397,330
|中位數
|28,940,220
|51,835,770
|80,811,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|5,277,165
|3,427,777
|2,298,194
|2,614,281
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|20,275,577
|14,278,187
|12,062,664
|12,031,894
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3653/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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