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鉅亨速報 - Factset 最新調查：孩之寶(HAS-US)EPS預估上修至5.91元，預估目標價為117.50元

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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對孩之寶(HAS-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.82元上修至5.91元，其中最高估值6.36元，最低估值5.65元，預估目標價為117.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.36(6.29)6.798.587.29
最低值5.65(5.65)5.966.57.29
平均值5.94(5.87)6.47.077.29
中位數5.91(5.82)6.356.837.29

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值51.42億55.54億57.04億56.85億
最低值48.95億50.74億52.18億56.85億
平均值49.80億52.93億54.55億56.85億
中位數49.73億52.92億54.67億56.85億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.101.46-10.732.75-2.30
營業收入64.19億58.54億50.03億41.38億47.00億

詳細資訊請看美股內頁：
孩之寶(HAS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSHAS

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