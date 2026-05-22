鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zoom視訊通訊(ZM-US)EPS預估上修至5.97元，預估目標價為105.00元
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根據FactSet最新調查，共29位分析師，對Zoom視訊通訊(ZM-US)做出2027年EPS預估：中位數由5.8元上修至5.97元，其中最高估值6.5元，最低估值5.77元，預估目標價為105.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|6.5(6.5)
|6.97
|7.21
|7.46
|最低值
|5.77(5.77)
|5.66
|5.79
|5.91
|平均值
|5.95(5.88)
|6.25
|6.55
|6.93
|中位數
|5.97(5.8)
|6.18
|6.65
|7.18
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|51.39億
|54.14億
|57.39億
|58.48億
|最低值
|50.67億
|52.15億
|52.88億
|55.28億
|平均值
|50.81億
|52.89億
|54.71億
|56.76億
|中位數
|50.76億
|52.88億
|54.72億
|56.65億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|4.50
|0.34
|2.07
|3.21
|6.18
|營業收入
|41.00億
|43.93億
|45.27億
|46.65億
|48.69億
詳細資訊請看美股內頁：
Zoom視訊通訊(ZM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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