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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zoom視訊通訊(ZM-US)EPS預估上修至5.97元，預估目標價為105.00元

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根據FactSet最新調查，共29位分析師，對Zoom視訊通訊(ZM-US)做出2027年EPS預估：中位數由5.8元上修至5.97元，其中最高估值6.5元，最低估值5.77元，預估目標價為105.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值6.5(6.5)6.977.217.46
最低值5.77(5.77)5.665.795.91
平均值5.95(5.88)6.256.556.93
中位數5.97(5.8)6.186.657.18

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值51.39億54.14億57.39億58.48億
最低值50.67億52.15億52.88億55.28億
平均值50.81億52.89億54.71億56.76億
中位數50.76億52.88億54.72億56.65億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS4.500.342.073.216.18
營業收入41.00億43.93億45.27億46.65億48.69億

詳細資訊請看美股內頁：
Zoom視訊通訊(ZM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSZM

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