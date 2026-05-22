鉅亨速報 - Factset 最新調查：Advanced Drainage Systems Inc(WMS-US)EPS預估下修至6.5元，預估目標價為186.00元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Advanced Drainage Systems Inc(WMS-US)做出2027年EPS預估：中位數由6.73元下修至6.5元，其中最高估值7.12元，最低估值5.39元，預估目標價為186.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|最高值
|7.12(7.15)
|7.84
|最低值
|5.39(6.06)
|6.38
|平均值
|6.4(6.69)
|7.29
|中位數
|6.5(6.73)
|7.4
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|最高值
|34.96億
|36.80億
|最低值
|33.51億
|35.56億
|平均值
|34.28億
|36.14億
|中位數
|34.39億
|36.10億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|3.15
|6.08
|6.45
|5.76
|5.44
|營業收入
|27.69億
|30.71億
|28.74億
|29.04億
|30.50億
詳細資訊請看美股內頁：
Advanced Drainage Systems Inc(WMS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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