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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Advanced Drainage Systems Inc(WMS-US)EPS預估下修至6.5元，預估目標價為186.00元

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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Advanced Drainage Systems Inc(WMS-US)做出2027年EPS預估：中位數由6.73元下修至6.5元，其中最高估值7.12元，最低估值5.39元，預估目標價為186.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年
最高值7.12(7.15)7.84
最低值5.39(6.06)6.38
平均值6.4(6.69)7.29
中位數6.5(6.73)7.4

市場預估營收

預估值2027年2028年
最高值34.96億36.80億
最低值33.51億35.56億
平均值34.28億36.14億
中位數34.39億36.10億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS3.156.086.455.765.44
營業收入27.69億30.71億28.74億29.04億30.50億

詳細資訊請看美股內頁：
Advanced Drainage Systems Inc(WMS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSWMS

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Advanced Drainage Systems Inc134.455-1.74%

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