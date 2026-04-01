鉅亨網記者彭昱文 台北
嘉泥 (1103-TW) 表示，受惠集團多角化轉型綜效持續發揮，核心本業體質改善、旅宿事業顯著的成長動能，實質獲利能力正穩步轉強，也讓公司具備充沛的現金流量與營運後盾。
嘉泥去年營收 30.15 億元，創歷史新高，毛利率穩步攀升至 16%、營業淨損 0.8 億元，較前一年大幅收斂 47%，加上業外長期穩健的資產配置，稅後純益 5.56 億元、每股純益 0.84 元；EBITDA 達 12.56 億元，年增 20%。
嘉泥表示，本業經營的轉型效應持續展現，旅宿事業去年營收比重已提升至 28%，旗下日本沖繩 Hotel Collective 嘉新酒店全年平均住房率穩定維持接近 9 成，平均房價（ADR）突破 2.5 萬日圓，帶動旅宿事業獲利能力持續提升。
傳統水泥事業雖微幅受進口水泥等市場因素影響，營收仍維持穩固規模；裝卸倉儲事業受惠砂石與散雜貨中轉量增加；資產管理事業則持續提供穩定收益；四大事業板塊相互支撐營運。
財務結構方面，嘉泥表示，截至去年 12 月 31 日負債比率 43%、流動比率 259%，展現極佳的短期償債能力；長期資金佔不動產、廠房及設備比率達 811%，顯示財務結構穩健，可應對未來的資本支出與潛在投資契機。
除了獲利及財務結構轉佳，嘉泥也將永續從管理機制延伸至資產價值提升，嘉新大樓持續朝低碳建築與能源效率方向優化，並將於 2026 年第二季正式啟動外牆更新工程，從環境與社會責任雙面向累積企業長期競爭力。