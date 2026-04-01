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嘉泥表示，本業經營的轉型效應持續展現，旅宿事業去年營收比重已提升至 28%，旗下日本沖繩 Hotel Collective 嘉新酒店全年平均住房率穩定維持接近 9 成，平均房價（ADR）突破 2.5 萬 日圓 ，帶動旅宿事業獲利能力持續提升。

財務結構方面，嘉泥表示，截至去年 12 月 31 日負債比率 43%、流動比率 259%，展現極佳的短期償債能力；長期資金佔不動產、廠房及設備比率達 811%，顯示財務結構穩健，可應對未來的資本支出與潛在投資契機。