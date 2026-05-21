華爾街集體喊買 輝達目標價掀上修潮 市值劍指10兆美元

鉅亨網新聞中心 2026-05-22 04:30

AI 晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 最新財報再度點燃市場熱情，在交出優於預期的營運成績與樂觀展望後，華爾街主要投資機構迅速掀起新一輪目標價上調潮。

（圖：REUTERS/TPG）

多家券商認為，全球大型雲端業者持續加碼 AI 基礎建設、Blackwell 平台出貨放量，以及下一代 Rubin 架構進入產品周期，將進一步推升輝達未來數年成長動能。

‌



華爾街最新調升輝達目標價概況

機構 原目標價 新目標價 調升幅度 主要理由 Melius Research 380 美元 400 美元 +5.3% 看好 AI 基礎建設需求延續、高階 GPU 滲透率提升 美銀全球研究 300 美元 350 美元 +16.7% AI 支出加速，並上修長期營收與獲利預估 Benchmark 未公開 335 美元 - 持續看好資料中心需求 KeyBanc 275 美元 300 美元 +9.1% 預估 Blackwell 出貨將帶來額外收入 摩根士丹利 285 美元 288 美元 +1.1% 大型雲端業者 AI 資本支出維持強勁

根據市場統計，最新更新預估的核心機構普遍調高對輝達的估值。原始資料顯示，Melius Research 將目標價由 380 美元上調至 400 美元，美銀全球研究與 Benchmark 則分別提高至 350 美元與 335 美元。若以市場平均目標價約 307 美元推算，在輝達目前約 242 億股流通股數基礎下，公司市值將突破 7.4 兆美元；若進一步達到 400 美元目標價，總市值更可能攀升至 9.68 兆美元，續創全球資本市場新高。

近期同步出爐的市場研究也顯示，看多聲浪仍持續升溫。美銀證券近期將輝達目標價由 300 美元上調至 320 美元，主因在於 AI 需求持續擴張，並同步提高 2028 年與 2029 年的營收及獲利預測。KeyBanc 則將目標價由 275 美元調升至 300 美元，預估 Blackwell GPU 出貨增加可帶來 50 億至 70 億美元增量收入。

摩根士丹利也於最新報告中將目標價由 285 美元提高至 288 美元，認為即便市場擔憂客製化 ASIC 晶片競爭升溫，但全球算力需求依然供不應求，而大型雲端服務商的 AI 資本支出仍處於高速擴張階段。

從基本面來看，輝達最新財報表現依舊強勁。公司最新季度調整後每股盈餘達 1.87 美元，年增 130%，營收達 816 億美元，較去年同期大增 85%。其中資料中心業務收入達 752 億美元，年增 92%，成為成長主引擎。公司並預估下一季營收可望達 910 億美元，年增幅接近 95%。

不過，市場對財報反應卻未完全同步升溫。儘管業績亮眼，輝達股價在盤後與盤前交易表現相對平淡，部分分析師指出，市場先前已大幅提高預期，因此即便公司繳出優秀成績單，股價仍面臨「高標準考驗」。有交易部門分析師甚至形容財報後的市場反應如同「刀鋒對決」，反映投資人開始將焦點轉向 2027 年至 2028 年的更長期成長空間。

此外，市場也持續關注供應鏈與記憶體供給問題。輝達管理層表示，雖然產業面臨記憶體價格上漲及部分供應壓力，但公司憑藉規模優勢與供應鏈關係，仍有能力滿足後續需求。