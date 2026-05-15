鉅亨速報 - Factset 最新調查：EquipmentShare.com, Inc. Class A(EQPT-US)EPS預估下修至0.43元，預估目標價為39.00元
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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對EquipmentShare.com, Inc. Class A(EQPT-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.47元下修至0.43元，其中最高估值0.55元，最低估值0.36元，預估目標價為39.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.55(0.57)
|1.24
|2.39
|最低值
|0.36(0.39)
|0.26
|0.14
|平均值
|0.44(0.47)
|0.87
|1.62
|中位數
|0.43(0.47)
|0.87
|1.73
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|53.24億
|68.29億
|85.58億
|最低值
|50.11億
|59.02億
|65.17億
|平均值
|51.64億
|63.00億
|75.00億
|中位數
|51.39億
|62.25億
|75.66億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.05
|-0.06
|-0.15
|--
|營業收入
|17.33億
|25.56億
|37.63億
|43.79億
詳細資訊請看美股內頁：
EquipmentShare.com, Inc. Class A(EQPT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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