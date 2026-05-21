鉅亨速報 - Factset 最新調查：目標百貨(TGT-US)EPS預估上修至8.35元，預估目標價為130.00元
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根據FactSet最新調查，共36位分析師，對目標百貨(TGT-US)做出2027年EPS預估：中位數由8.16元上修至8.35元，其中最高估值8.79元，最低估值7.27元，預估目標價為130.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|8.79(8.78)
|9.59
|10.42
|11.23
|最低值
|7.27(7.27)
|6.69
|6.06
|9.47
|平均值
|8.28(8.12)
|8.81
|9.27
|10.17
|中位數
|8.35(8.16)
|8.85
|9.4
|9.99
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|1,094.48億
|1,139.83億
|1,193.37億
|1,202.18億
|最低值
|1,057.70億
|1,073.80億
|1,089.42億
|1,179.61億
|平均值
|1,083.29億
|1,115.83億
|1,151.36億
|1,189.70億
|中位數
|1,088.62億
|1,118.43億
|1,150.71億
|1,188.51億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|14.10
|5.98
|8.94
|8.86
|8.13
|營業收入
|1,060.05億
|1,091.20億
|1,074.12億
|1,065.66億
|1,047.80億
詳細資訊請看美股內頁：
目標百貨(TGT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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