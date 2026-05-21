鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：目標百貨(TGT-US)EPS預估上修至8.35元，預估目標價為130.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共36位分析師，對目標百貨(TGT-US)做出2027年EPS預估：中位數由8.16元上修至8.35元，其中最高估值8.79元，最低估值7.27元，預估目標價為130.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值8.79(8.78)9.5910.4211.23
最低值7.27(7.27)6.696.069.47
平均值8.28(8.12)8.819.2710.17
中位數8.35(8.16)8.859.49.99

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值1,094.48億1,139.83億1,193.37億1,202.18億
最低值1,057.70億1,073.80億1,089.42億1,179.61億
平均值1,083.29億1,115.83億1,151.36億1,189.70億
中位數1,088.62億1,118.43億1,150.71億1,188.51億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS14.105.988.948.868.13
營業收入1,060.05億1,091.20億1,074.12億1,065.66億1,047.80億

詳細資訊請看美股內頁：
目標百貨(TGT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTGT

相關行情

台股首頁我要存股
目標百貨118.68-6.73%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty