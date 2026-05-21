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鉅亨速報 - Factset 最新調查：萬國數據服務ADR(GDS-US)EPS預估下修至0.18元，預估目標價為60.95元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對萬國數據服務ADR(GDS-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.24元下修至0.18元，其中最高估值2.59元，最低估值-0.11元，預估目標價為60.95元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.59(2.59)1.332.150.08
最低值-0.11(-0.11)-0.04-0.070.08
平均值0.57(0.57)0.30.530.08
中位數0.18(0.24)0.220.40.08

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值19.13億22.47億28.39億25.11億
最低值18.37億20.13億22.57億25.11億
平均值18.79億21.29億25.19億25.11億
中位數18.73億21.37億24.68億25.11億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.12-1.22-3.34-0.830.66
營業收入12.12億13.85億14.05億14.34億15.90億

詳細資訊請看美股內頁：
萬國數據服務ADR(GDS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSGDS

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