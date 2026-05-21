鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐田汽車(TM-US)EPS預估下修至19.76元，預估目標價為248.99元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對豐田汽車(TM-US)做出2027年EPS預估：中位數由20.09元下修至19.76元，其中最高估值23.29元，最低估值14.15元，預估目標價為248.99元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|23.29(23.86)
|27.67
|32.13
|28.67
|最低值
|14.15(14.15)
|13.89
|14.11
|13.83
|平均值
|19.82(20.04)
|22.54
|24.8
|23
|中位數
|19.76(20.09)
|23.18
|25.65
|26.5
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|3,467.54億
|3,624.78億
|3,732.71億
|3,825.50億
|最低值
|3,240.93億
|3,346.36億
|3,361.43億
|3,543.33億
|平均值
|3,345.94億
|3,467.73億
|3,536.09億
|3,717.06億
|中位數
|3,348.86億
|3,440.54億
|3,533.49億
|3,782.35億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|18.26
|13.25
|25.34
|23.59
|19.59
|營業收入
|2,792.63億
|2,742.77億
|3,122.65億
|3,150.97億
|3,363.48億
詳細資訊請看美股內頁：
豐田汽車(TM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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