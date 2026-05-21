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鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐田汽車(TM-US)EPS預估下修至19.76元，預估目標價為248.99元

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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對豐田汽車(TM-US)做出2027年EPS預估：中位數由20.09元下修至19.76元，其中最高估值23.29元，最低估值14.15元，預估目標價為248.99元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值23.29(23.86)27.6732.1328.67
最低值14.15(14.15)13.8914.1113.83
平均值19.82(20.04)22.5424.823
中位數19.76(20.09)23.1825.6526.5

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值3,467.54億3,624.78億3,732.71億3,825.50億
最低值3,240.93億3,346.36億3,361.43億3,543.33億
平均值3,345.94億3,467.73億3,536.09億3,717.06億
中位數3,348.86億3,440.54億3,533.49億3,782.35億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS18.2613.2525.3423.5919.59
營業收入2,792.63億2,742.77億3,122.65億3,150.97億3,363.48億

詳細資訊請看美股內頁：
豐田汽車(TM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTM

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