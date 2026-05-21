鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-21 18:43

台新證券與元富證券今年 4 月 6 日正式合併後，第四度爆出系統異常，金管會官員表示，台新證今 (21) 日上午已透過資通安全通報系統進行通報，初步了解是因「系統優化」導致投資人帳戶的庫存顯示異常，目前未達重大資安事件通報標準。不過，針對先前的缺失，證交所已先開罰 331 萬元，並對總經理、資安長及通路總處主管等高層給予「警告」懲處。

證期局副局長黃仲豪說明，今天上午 9 點開盤交易，台新證券系統便出現異常，券商報告指出，主因是昨晚進行系統優化，導致今日開盤後，部分投資人的「庫存顯示」出現異常。台新證券隨即進行調整，並於上午 10 點 4 分恢復正常。

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針對投資人擔心是否會出現下單失敗、被重複扣款或重複下單等災情，黃仲豪澄清，經初步了解，並沒有這些問題，下單功能正常，純粹是前端的訊息沒有顯示出來。台新證券也在官網公告，呼籲交易人務必確認委託單是否回報成功。

黃仲豪指出，此事件在 2 小時內處理完畢，有依規通報，但未達重大資安通報標準，且收盤後並未發現特別異常。不過，證期局已要求台新證券進一步了解所有交易人在今日交易時，是否碰觸到其他交易面的問題，後續須再向局裡通報。

事實上，這已經是台新證券合併後的第 4 次系統異常，根據統計，前 3 次分別落在 4 月 7 日 (首個交易日)、4 月 14 日、4 月 20 日，其中以 4/14 情況最為嚴峻，申報錯帳金額高達新台幣 20.11 億元。

針對前幾次的連環出包，黃仲豪說明，證交所日前已完成實地查核並祭出處分，針對「系統異常導致申報作業延遲」，證交所裁處違約金與過怠金共 131 萬元；另針對「內部控制缺失」，再處 200 萬元違約金，證交所合計已開罰 331 萬元。

此外，證交所也對台新證券高層祭出「警告」處分，對象包括總經理、資安長及通路總處主管等。媒體質疑證交所的「警告」是否較不具實質效力？黃仲豪回應，證交所的警告將會留存紀錄，要回歸券商內部究責，不過，仍是相當大的警惕，若未來再犯，處分還會加重。

至於金管會接下來是否會出手開罰？黃仲豪說，證交所已將違法查核報告報送至證期局，局裡目前已請台新證券針對相關疏失進行陳述意見。待陳述意見送達後，證期局將召開會議討論，依內稽內控與資安管理法規，進行下一階段的行政處分衡量，同時也會持續追蹤後續改善狀況。