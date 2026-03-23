鉅亨速報 - Factset 最新調查：是德科技KEYS-US的目標價調升至310元，幅度約3.33%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對是德科技(KEYS-US)提出目標價估值：中位數由300元上修至310元，調升幅度3.33%。其中最高估值340元，最低估值268元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予是德科技評價：積極樂觀11位、保持中立3位、保守悲觀2位。
是德科技今(23日)收盤價為277.53元。近5日股價下跌3.33%，標普指數下跌1.9%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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