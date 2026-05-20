鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-20 15:50

台灣最大生活服務媒合平台達人網 (7839-TW) 明日將舉辦上櫃前業績發表會，預計 6 月中旬正式掛牌，除了深化在台服務，也已插旗香港營運，後續規劃朝新加坡、馬來西亞等海外市場拓展。

達人網PRO360拓展生活服務媒合 6月掛牌上櫃。(鉅亨網記者王莞甯攝)

達人網是台灣最大規模生活服務平台，流量領先同業 6 倍，以「PRO360」品牌經營生活服務媒合平台，累積會員數逾 250 萬名，去年合併營收 1.73 億元，年增 8.14%，營業利益 4,057 萬元，年增 34.43%，稅後純益 3414 萬元，每股純益 (EPS)2.56 元，年增 32.79%，毛利率穩定維持 90% 以上。

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而達人網合作專家近 50 萬名，服務範圍涵蓋居家修繕、清潔搬家、家教課程、健身教練、攝影設計、商業顧問及企業外包等近千項服務；依第三方數據平台 Similarweb 統計，PRO360 國內流量約是第二大平台的 6 倍以上，市場領先地位明確。

達人網董事長李倫家表示，相較多數平台仍需由消費者自行搜尋並逐一聯繫專家，PRO360 透過系統化需求分析與演算法，可於數分鐘內完成適合專家的推薦與報價。

李倫家強調，PRO360 的核心競爭力來自規模、數據和用戶黏著間形成的正向循環，龐大平台規模累積數百萬筆需求，報價與互動資料，建立同業難以複製的數據基礎，再驅動演算法優化，提升媒合品質與用戶體驗，有超過 60% 的營收來自回客貢獻，其中，78% 回客具跨類別使用行為。

李倫家認為，台灣的生活服務市場規模龐大，但線上滲透率還相當低，整個產業才剛剛起步，將積極導入生成式 A！和智慧推薦技術，未來朝「平台 3.0」AI 主動式解決方案發展，同時，透過策略股東台灣大車隊和遠傳電信，從場景、流量和通路多元面向來強化平台價值，建立深度合作關係。