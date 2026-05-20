鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-20 11:23

電源供應廠光寶科 (2301-TW) 今 (20) 日舉行 115 年股東常會，會中由董事長宋明峰主持，所有議案均順利通過，光寶科將 2026 年定義為光寶發展的 Year One，強調以歸零思維重新出發，並將在 AI 產業快速發展的浪潮中，以敏捷策略擴大研發投入與全球布局。

展望未來營運，光寶科將聚焦 AI 與資料中心布局，積極建構電源模組、系統級電源管理與液冷整合能力。董事長宋明峰指出，AI 相關業務營收佔比已經突破 20%，隨著全球資料中心網通與能源基礎設施全面升級，相關業務將成為未來關鍵成長動能。

‌



面對全球供應鏈變動，光寶科正持續強化台灣、美國與越南的生產與製造彈性，以因應 AI 與雲端運算需求的快速增長。公司目標是從單純的產品供應轉向提供系統級解決方案，並透過持續優化營運效率與技術能力，確保在激烈的市場競爭中維持優勢。

此外，光寶科宣布將參加今年台北國際電腦展 (COMPUTEX) ，預計於 6 月 2 日舉辦展覽活動。光寶科規劃了完整且具備技術深度的高規格展出，將聚焦 AI 資料中心電源技術，包括針對高算力運算需求所設計的液冷解決方案，以及從 800V 電壓架構向下延伸至 6V 的高效能電源管理系統，並會分享如何將 DC-DC 轉換技術應用於模組化伺服器架構，以解決散熱與能耗痛點。