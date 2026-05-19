鉅亨網編輯林羿君 2026-05-20 07:18

俄羅斯總統普丁週二 (19 日) 晚間抵達北京，旨在深化與中國國家主席習近平的雙邊關係，並推動一項延宕已久的能源合作計畫。

這已是普丁第 25 次造訪中國。普丁與習近平私交甚篤，且均渴望建立多極化的世界秩序以挑戰美國的全球主導地位；兩人將於週三 (20 日) 舉行會談並共進茶敘。

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普丁此行名義上是為了紀念《中俄睦鄰友好合作條約》簽署 25 週年，而就在上週，習近平才剛在北京與美國總統川普舉行過峰會。

克里姆林宮外交政策助理烏沙科夫週一向媒體表示，這場精心安排的茶敘，是本次行程中最重要的活動之一，俄方與中方盟友一樣，都希望這場茶敘能進行得越久越好。

根據克里姆林宮說法，雙方會談議題將涵蓋「西伯利亞力量 2 號」天然氣管線計畫，並預計簽署約 40 項文件。

俄羅斯方面期望，中東衝突引發的能源市場動盪，以及荷姆茲海峽實質關閉，將使中國在該項目天然氣價格談判上採取更具彈性的立場。中國官方媒體則著重宣傳雙方從能源、農業、科技到太空及人工智慧等領域的潛在合作機會。

此次隨行訪問的俄方代表團，包括從俄羅斯天然氣工業公司到國家原子能公司及航太機構等大型國企高層。

《人民日報》週一發表社論指出，雙邊關係正處於歷史最佳時期，並認為在國際局勢動盪之際，雙方應進一步強化戰略協調與全面合作。