鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦66(PSX-US)EPS預估上修至17.36元，預估目標價為192.50元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對菲利浦66(PSX-US)做出2026年EPS預估：中位數由15.83元上修至17.36元，其中最高估值22.91元，最低估值10.31元，預估目標價為192.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|22.91(22.91)
|23.43
|22.3
|24.25
|最低值
|10.31(10.31)
|8.61
|9.1
|24.25
|平均值
|16.3(15.99)
|16.28
|14.91
|24.25
|中位數
|17.36(15.83)
|16.36
|14.07
|24.25
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2,027.27億
|1,768.99億
|1,704.79億
|最低值
|1,303.04億
|1,129.14億
|1,232.96億
|平均值
|1,559.33億
|1,464.63億
|1,454.60億
|中位數
|1,441.82億
|1,398.10億
|1,383.84億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.97
|23.27
|15.48
|4.99
|10.79
|營業收入
|1,119.44億
|1,701.18億
|1,472.62億
|1,431.18億
|1,321.89億
詳細資訊請看美股內頁：
菲利浦66(PSX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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