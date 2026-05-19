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鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦66(PSX-US)EPS預估上修至17.36元，預估目標價為192.50元

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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對菲利浦66(PSX-US)做出2026年EPS預估：中位數由15.83元上修至17.36元，其中最高估值22.91元，最低估值10.31元，預估目標價為192.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值22.91(22.91)23.4322.324.25
最低值10.31(10.31)8.619.124.25
平均值16.3(15.99)16.2814.9124.25
中位數17.36(15.83)16.3614.0724.25

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值2,027.27億1,768.99億1,704.79億
最低值1,303.04億1,129.14億1,232.96億
平均值1,559.33億1,464.63億1,454.60億
中位數1,441.82億1,398.10億1,383.84億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.9723.2715.484.9910.79
營業收入1,119.44億1,701.18億1,472.62億1,431.18億1,321.89億

詳細資訊請看美股內頁：
菲利浦66(PSX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPSX

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