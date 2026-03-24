鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦66(PSX-US)EPS預估上修至12.89元，預估目標價為170.00元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對菲利浦66(PSX-US)做出2026年EPS預估：中位數由12.26元上修至12.89元，其中最高估值19.4元，最低估值8.93元，預估目標價為170.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|19.4(17.47)
|18.77
|17.84
|16.5
|最低值
|8.93(8.93)
|9.98
|9.54
|16.5
|平均值
|13.15(12.68)
|13.62
|13.24
|16.5
|中位數
|12.89(12.26)
|13.69
|13.4
|16.5
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,642.38億
|1,596.76億
|1,710.81億
|最低值
|1,054.14億
|1,091.47億
|1,246.16億
|平均值
|1,390.77億
|1,389.28億
|1,417.74億
|中位數
|1,410.76億
|1,409.96億
|1,373.32億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.97
|23.27
|15.48
|4.99
|10.79
|營業收入
|1,119.44億
|1,701.18億
|1,472.62億
|1,431.18億
|1,321.89億
詳細資訊請看美股內頁：
菲利浦66(PSX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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