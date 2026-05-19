鉅亨速報 - Factset 最新調查：韓國電力(KEP-US)EPS預估下修至3.78元，預估目標價為17.56元
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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對韓國電力(KEP-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.91元下修至3.78元，其中最高估值7.22元，最低估值1.05元，預估目標價為17.56元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.22(7.22)
|8.35
|7.08
|最低值
|1.05(1.05)
|-0.29
|1.77
|平均值
|3.88(3.93)
|4.63
|4.87
|中位數
|3.78(3.91)
|4.61
|5.15
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|698.98億
|715.36億
|741.97億
|最低值
|648.44億
|655.45億
|658.12億
|平均值
|667.08億
|678.50億
|688.53億
|中位數
|662.21億
|674.38億
|683.40億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-3.61
|-14.75
|-2.87
|1.99
|4.68
|營業收入
|528.96億
|551.49億
|675.13億
|684.90億
|685.53億
詳細資訊請看美股內頁：
韓國電力(KEP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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