鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-19 11:03

土地銀行力挺台灣本土文化活動，針對 2026 年 4 月適逢白沙屯媽祖北港進香及大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香兩大宗教盛事，不僅製作花車隨大甲媽祖遶境進香，另就「白沙屯拱天宮媽祖認同卡」推出國內刷卡一般消費 3.23% 現金回饋，以實際作為支持台灣無形文化資產 。此外，土地銀行更於大甲及通霄分行舉辦限量結緣品活動，與廣大信眾結緣，凝聚社會共融力量 。

土地銀行以羽球運動及房貸業務製作「雙主題花車」參與大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動，呼應年度主題並傳達「守護健康力」、「溫暖伴成家」的品牌承諾 。同時，土地銀行於 2026 年依序舉辦大甲媽祖（4/17) 及白沙屯媽祖結緣品活動，並於 4 月 19 日下午 1 點在土銀通霄分行送出限量結緣品 。

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除實體結緣活動外，土地銀行與白沙屯拱天宮聯名發行之「白沙屯拱天宮媽祖認同卡」亦同步推出專屬回饋方案 。自 2026 年 4 月 1 日至 4 月 30 日止，除仍延續提撥消費金額 0.25% 與廟方發展社會公益外，持媽祖認同卡消費更享有最高 3.23% 現金回饋，包含基本回饋 1% 無上限及活動加碼 2.23%，加碼上限為新台幣 323 元，攜手全民挺媽祖 。