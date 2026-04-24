鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-24 16:45

5 月報稅季即將到來，合庫銀宣布推出 115 年度信用卡繳納綜合所得稅優惠方案，提供免手續費、分期 0 利率及高額現金回饋等多重福利。持卡人最高可享 10 萬元現金回饋，針對繳稅金額達 1000 萬元以上的大戶，更額外加碼 5000 元 SOGO 禮券，協助民眾在報稅季節靈活調度資金。

報稅季省荷包！合庫銀刷卡繳稅免手續費 分期0利率最高回饋10萬。（鉅亨網資料照）

本次活動期間自 115 年 5 月 1 日至 6 月 1 日止，合庫銀持卡人只要使用旗下信用卡繳納綜所稅，一律免收刷卡手續費。為了回饋卡友，合庫銀提供一次付清現金回饋方案，最高回饋金額達 10 萬元。針對頂端客戶，若繳稅金額突破 1000 萬元，除了既有的現金回饋外，合庫銀再加碼贈送 5000 元百貨禮券，讓高稅額用戶更有感。

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針對有分期需求的民眾，合庫銀也規劃了彈性的分期機制。凡綜所稅繳納金額達 3000 元以上，卡友即可透過專屬 APP 申請分期付款。目前提供 3 期、6 期 0 利率方案；若需更長的分期期限，則提供 9 期 2.68% 與 12 期 3.88% 的優惠利率，幫助民眾分散稅負壓力，提升資金運用效率。

此外，搭配行動支付趨勢，合庫銀與台灣 Pay 聯手推出加碼活動。民眾若透過台灣 Pay 綁定合庫信用卡進行掃碼繳稅，且單筆金額達 3000 元以上，即可額外獲得 100 元超商禮券。參與掃碼支付的民眾還有機會參加「TWQR 馬上繳稅 好禮萬歲」抽獎活動，獎項涵蓋咖啡機、遊戲主機、智慧音響及多面額百貨禮券。