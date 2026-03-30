助攻擴大赴美投資！國發會2500億美元融資保證吸引38銀行卡位拚6月簽約上路

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-30 17:02

國發會主委葉俊顯今 (30) 日主持「支持企業投資美國融資保證機制」會前說明會，他表示，政府將引進「台灣模式」深化台美供應鏈合作。該計畫總融資規模最高達 2500 億美元，預計分 5 期推動，第一期籌資目標 12 億美元以上，由國發基金率先出資至少 8 億美元，號召公、民營金融機構響應，採「政府帶頭、民間參與」策略，已有約 38 家金融機構表達參與意願，預計政府與銀行團 1 比 1 的出資比例，力拚 6 月底前完成簽約啟動。

助攻供應鏈赴美投資！國發會2500億美元融資保證吸引38銀行「卡位」拼6月簽約上路。（鉅亨網資料照）

葉俊顯表示，本次機制特別考量銀行資產規模，首創「普卡、銀卡、金卡」三種參與方案，金額分別為 2500 萬、5000 萬及 7500 萬美元。若銀行在半導體或 ICT 產業具備豐富授信經驗，額度可依 1000 萬美元為單位遞增。為減輕金融機構負擔，業者僅需先行繳納五分之一（20%）簽約金，剩餘部分視實際案件進度補足，目前已有約 38 家金融機構表達參與意願。

‌



葉俊顯說明，資金用途方面，涵蓋生產性事業、機器設備購置、營運週轉金及建構產業部落。葉俊顯強調，透過提供融資保證，政府將支持企業自主規劃對美投資，並帶動國內金融業邁向國際化。依據 8 成保證成數及 20 倍槓桿倍數計算，整體專款需求約 62.5 億美元，初期政府出資比例較高，後續將視市場反應逐步讓政府資金退場。