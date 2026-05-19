鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-19 13:35

鉅祥 (2476-TW) 旗下軟板廠旭軟 (3390-TW) 在台新廠的建置案即將進入量產，自動化程度高旭軟在桃園龜山廠進入全能量產後，將可挹注 5 萬米平方的月產能，等於是對現有的產能再加倍，對今年營運布局將加深國際化布局，偵測伺服器液冷是否洩漏應用軟板預計下半年放量出貨。

軟板廠旭軟在國際化布局，主要聚焦在智慧眼鏡、伺服器液冷散熱、無人機以及半導體設備應用。

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在軟板市場的激烈競爭之下，旭軟已為日本電裝、Toppan 的合格供應商，並將績增兩日本客戶用於電動車的電池感溫系統及心導管長尺吋軟板。 在智慧眼鏡應用方面，旭軟表示，一副智慧眼鏡有 5-7 條軟板需求，同時，產品具高技術門檻，旭軟已完成 7 層盲埋孔設計，2026 年預計進入批量生產。

同時，在包括 AI 伺服器在內伺服器液冷散熱應用，旭軟與重要的散熱系統廠合作，應用軟板主要貼合於液冷管路及冷板周邊，用於偵測液冷是否洩漏，每一機櫃約需 6 - 14 片軟板，因應伺服器液冷系統應用擴大的需求。預計下半年放量出貨。

對於無人機應用方面，旭軟指出，軟板不僅應用在無人機的光學鏡頭模組上，連螺旋槳也有應用需求，旭軟以桃園在地生產優勢，提供 layout 設計、洗板等一站式服務，目前並已完成開發階段，預計將進入量產。

旭軟 2026 年首季營收 2.11 億元，毛利率 16.4%，稅後虧損 1458 萬元，每股虧損 0.18 元。