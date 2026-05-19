〈TTE旅展〉雄獅樂估成長1成 訂單能見度已達明年3月

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-19 11:16

2026 台北國際觀光博覽會 (TTE) 將於 5 月 22 日至 5 月 24 日在台北世貿一館盛大登場，雄獅今 (19) 日表示，整體旅遊市場買氣暢旺，在高比較基期下，預估 TTE 旅展線上加線下業績年增幅 10%，其中，日韓短程旅遊訂單能見度已達 12 月，北歐極光訂單能見度更已看到 2027 年 3 月。

雄獅北歐極光訂單能見度已看到2027年3 月。(圖：雄獅提供)

雄獅指出，旅遊需求熱度持續熱絡，就亞洲近程航線來看，第二季包括日本線、韓國線參團人次年增近 30%，而進入第三季後的暑假親子出遊需求強勁，家長偏好飛行時間短、樂園密集度高的亞洲行程，推動「高體驗、高便利性」的行程熱銷，且部分熱門檔期訂單能見度更達 12 月。

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長線部分，隨著長榮華盛頓、星宇布拉格等新航點開航，以及美國建國 250 週年和加州迪士尼 70 週年話題帶動，加上旅客提前鎖定稀缺資源，雄獅秋冬賞楓、極光和 2027 年跨年等超早鳥產品開始熱賣，黃刀鎮極光、北歐極光訂單能見度更延伸至明年 3 月；紐澳 2027 雪梨跨年獨家煙火船已成團；中南美洲的秘魯深度遊暑假檔期也近滿位。