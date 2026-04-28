鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-28 10:02

旅行社業者旅天下 (6961-TW) 海外布局邁向新里程碑 ，繼國內加盟通路穩定成長後，將合作觸角跨出境外，斥資 100% 投資成立「日本 Uni 控股公司 (Uni Holding)」，並與日本在地的星虎旅行社擬共同合資成立新營運公司「UNITIGER」，啟動大步躍進日本計畫。

旅天下說明，為展現深耕日本的決心並維持戰略靈活性，透過日本 Uni 控股公司與日本在地的星虎旅行社結盟，藉此整合在地資源。

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星虎旅行社成立於 2018 年，由旅居日本多年的專業團隊創立，在日本競爭激烈的旅遊市場中，以高品質的客製化行程脫穎而出。

星虎旅行社創辦人蘇泓宇表示，創立星虎是源於對日本生活的熱情與深度觀察，希望將自身走訪日本各地的獨特體驗，轉化為具備在地靈魂的旅遊產品。即便在 2018 年成立後不久即面臨疫情衝擊，仍持續累積不可取代的服務哲學，特別是針對台灣旅客對深度、精緻的需求，提供更精準在地對接。