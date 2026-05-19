鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-19 10:10

繼中國移動、中聯通先後佈局後，中國電信上周日 (17 日) 也正式推出 Token(詞元)套餐，標誌著中國三大電信商全數上線 AI 算力計量收費服務，這意味著 AI 應用消費正式像手機流量一樣，步入「按量計費、話費帳單」的普及化階段。

中國AI算力進入計量收費時代 三大電信商全面開賣「Token」套餐(圖:shutterstock)

詞元一詞是中國國家數據局今年 3 月正式定名的術語，即大模型處理訊息的最小單元，也就是用戶為 AI 的讀取與生成內容付費。

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隨著中國日均 Token 調用量突破 140 兆，AI 需求爆發促使電信業者尋求新的增長曲線。

在資費細節上，中國電信針對個人與家庭客戶推出三個方案：輕享版 (9.9 人民幣 / 月，1000 萬詞元)、暢享版(29.9 人民幣 / 月，4000 萬詞元) 及尊享版(49.9 人民幣 / 月，8000 萬詞元)，針對開發者則有基礎到旗艦版，每月 39.9 至 299.9 人民幣不等，最高 1.5 億額度）。

中國通信分析師馬繼華指出，作為底層算力基建方的電信商，透過既有渠道分發詞元既能創收，也能帶動數據中心使用率，形成商業閉環，加速算力親民化。