search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：CF工業控股(CF-US)EPS預估上修至8.5元，預估目標價為103.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對CF工業控股(CF-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.32元上修至8.5元，其中最高估值25元，最低估值7.25元，預估目標價為103.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值25(19.12)19.0212.498.27
最低值7.25(7.25)4.544.836.16
平均值10.8(9.94)8.388.177.07
中位數8.5(8.32)7.377.796.78

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值102.78億90.68億73.95億64.56億
最低值61.48億59.42億59.75億61.45億
平均值71.18億66.33億65.30億62.67億
中位數66.62億63.68億64.70億62.00億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.2416.387.876.748.97
營業收入65.38億111.86億66.31億59.36億70.84億

詳細資訊請看美股內頁：
CF工業控股(CF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCF

相關行情

台股首頁我要存股
CF工業控股128.11+0.94%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty