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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對技嘉(2376-TW)做出2026年EPS預估：中位數由22.48元上修至25.22元，其中最高估值32.4元，最低估值17.28元，預估目標價為345元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|32.4(25.85)
|37.06
|39.82
|最低值
|17.28(17.28)
|25.09
|27.8
|平均值
|25.61(22.32)
|30.21
|31.38
|中位數
|25.22(22.48)
|29.75
|29.77
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|531,073,000
|677,854,000
|696,574,000
|最低值
|383,154,270
|434,297,710
|478,033,160
|平均值
|465,112,770
|546,909,370
|581,265,060
|中位數
|469,172,900
|518,503,640
|570,717,690
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|12,189,874
|9,788,540
|4,742,979
|6,538,521
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|336,936,660
|265,148,779
|136,773,409
|107,263,644
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2376/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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