鉅亨網新聞中心 2026-05-18 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DEGO(DEGO)24小時漲幅50.9%。

24小時跌幅：Bonfida(FIDA)24小時跌幅36.4%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%。

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近一週漲幅：系統幣(SYS)近一週漲幅45.6%；ATA(ATA)近一週漲幅43.2%；GTC(GTC)近一週漲幅42.1%。