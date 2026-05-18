營收速報 - 2026年5月19日台股大型公司4月營收一覽（新增15家）
鉅亨網新聞中心
本次公布4月營收一覽
截至台北時間2026年5月19日07:55，彙整前一日公布4月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計242家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|康和證-金融保險業
|27.54億
|1127.3%
|中再保-金融保險業
|36.81億
|605.1%
|三商-貿易百貨業
|265.45億
|353.0%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|三商-貿易百貨業
|265.45億
|600.2%
|中再保-金融保險業
|36.81億
|572.6%
|凱基金-金融保險業
|134.67億
|147.3%
4月已公布營收一覽
截至目前，已公布4月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達242家。其中營收年增大於 25％有83家，年增小於-20％有20家。
4月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|83家
|大於50億
|>= 0%
|85家
|大於50億
|< 0%
|54家
|大於50億
|<= -20%
|20家
4月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|潤隆-建材營造業
|22.46億
|6493.7%
|興富發-建材營造業
|71.67億
|4077.7%
|國票金-金融保險業
|15.02億
|3640.9%
|康和證-金融保險業
|27.54億
|1127.3%
|中信金-金融保險業
|196.92億
|1120.6%
4月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|統一證-金融保險業
|44.44億
|3286.6%
|三商-貿易百貨業
|265.45億
|600.2%
|中再保-金融保險業
|36.81億
|572.6%
|櫻花建-建材營造業
|20.65億
|545.6%
|富邦金-金融保險業
|533.56億
|303.1%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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