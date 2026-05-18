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營收速報 - 2026年5月19日台股大型公司4月營收一覽（新增15家）

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本次公布4月營收一覽

截至台北時間2026年5月19日07:55，彙整前一日公布4月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計242家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
康和證-金融保險業 27.54億 1127.3%
中再保-金融保險業 36.81億 605.1%
三商-貿易百貨業 265.45億 353.0%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
三商-貿易百貨業 265.45億 600.2%
中再保-金融保險業 36.81億 572.6%
凱基金-金融保險業 134.67億 147.3%
4月已公布營收一覽

截至目前，已公布4月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達242家。其中營收年增大於 25％有83家，年增小於-20％有20家。

4月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 83家
大於50億 >= 0% 85家
大於50億 < 0% 54家
大於50億 <= -20% 20家

4月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
潤隆-建材營造業 22.46億 6493.7%
興富發-建材營造業 71.67億 4077.7%
國票金-金融保險業 15.02億 3640.9%
康和證-金融保險業 27.54億 1127.3%
中信金-金融保險業 196.92億 1120.6%

4月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
統一證-金融保險業 44.44億 3286.6%
三商-貿易百貨業 265.45億 600.2%
中再保-金融保險業 36.81億 572.6%
櫻花建-建材營造業 20.65億 545.6%
富邦金-金融保險業 533.56億 303.1%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股營收速報台股營收4月營收建材營造業潤隆金融保險業康和證

相關行情

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康和證21.8-1.36%
中再保34.55+5.82%
三商13.25+1.53%
凱基金21.35-2.29%
潤隆29.25+0.69%
興富發44.6+1.94%
國票金14.55+0.00%
中信金54.8+0.00%
統一證39.8-2.45%
櫻花建37.75-0.92%
富邦金95.2-0.94%

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