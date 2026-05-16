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鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)目標價調升至450元，幅度約12.5%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對矽力-KY(6415-TW)提出目標價估值：中位數由400元上修至450元，調升幅度12.5%。其中最高估值702元，最低估值180元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予矽力-KY(6415-TW)評價：積極樂觀13位、保持中立3位、保守悲觀1位。

矽力-KY(6415-TW)今(15日)收盤價為468元。近5日股價上漲9.99%，相關半導體業近5日下跌0.59%，集中市場加權指數下跌1.04%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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