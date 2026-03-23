鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cenovus能源(CVE-US)EPS預估上修至1.18元，預估目標價為25.58元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Cenovus能源(CVE-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.12元上修至1.18元，其中最高估值2.76元，最低估值0.58元，預估目標價為25.58元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.76(2.76)
|2.01
|2.77
|3.19
|最低值
|0.58(0.58)
|1.02
|1.59
|2.35
|平均值
|1.24(1.22)
|1.47
|2.21
|2.77
|中位數
|1.18(1.12)
|1.5
|2.4
|2.79
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|466.84億
|422.25億
|428.38億
|392.48億
|最低值
|281.48億
|295.60億
|324.56億
|364.37億
|平均值
|346.89億
|355.22億
|392.19億
|378.42億
|中位數
|324.27億
|359.47億
|407.90億
|378.42億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.22
|2.53
|1.59
|1.23
|1.55
|營業收入
|369.75億
|513.86億
|386.79億
|396.19億
|355.66億
詳細資訊請看美股內頁：
Cenovus能源(CVE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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