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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cenovus能源(CVE-US)EPS預估上修至1.18元，預估目標價為25.58元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Cenovus能源(CVE-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.12元上修至1.18元，其中最高估值2.76元，最低估值0.58元，預估目標價為25.58元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.76(2.76)2.012.773.19
最低值0.58(0.58)1.021.592.35
平均值1.24(1.22)1.472.212.77
中位數1.18(1.12)1.52.42.79

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值466.84億422.25億428.38億392.48億
最低值281.48億295.60億324.56億364.37億
平均值346.89億355.22億392.19億378.42億
中位數324.27億359.47億407.90億378.42億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.222.531.591.231.55
營業收入369.75億513.86億386.79億396.19億355.66億

詳細資訊請看美股內頁：
Cenovus能源(CVE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCVE

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